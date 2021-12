Wie wird mein Weihnachtsbaum nachhaltig?

per Mail teilen

Millionen Weihnachtsbäume werden jedes Jahr nach den Feiertagen entsorgt. Buchautorin Katarina Schickling weiß, wie das nachhaltiger werden kann.

Wie kann man sich an seinem Weihnachtsbaum freuen und gleichzeitig die Umwelt und das Klima schonen? Darüber hat SWR-Aktuell-Moderator Jonathan Hadem mit der Bestseller-Autorin und Nachhaltigkeitsexpertin Katarina Schickling gesprochen - sie hat unter anderem den "Konsumkompass" geschrieben.

Jonathan Hadem: Frau Schickling, wie ist denn die Öko-Bilanz von Weihnachtsbäumen?

Katarina Schickling: Das ist schon so ein bisschen ambivalent. Die Weihnachtsbäume binden ja auch CO2, also Kohlenstoffdioxid, während sie wachsen. Was relevanter ist, ist die Frage: Auf welche Weise kommt der Baum zu mir und wie wird er angebaut? Zum einen sind heimische Bäume besser als Importware und die meisten Leute unterschätzen die Umweltbelastung durch den eigenen Transport. Der haut ganz schön rein.

Das heißt, es ist auf jeden Fall nachhaltiger, wenn ich mit der Schubkarre zum nächstgelegenen Verkäufer fahre und mir da einen Baum hole. Ist es dann egal, welchen?

"Von 17 untersuchten Bäumen waren 13 erheblich mit Pestiziden belastet."

Der Favorit der Deutschen ist die Nordmanntanne. Das ist eigentlich ein Baum aus dem Kaukasus, da wird zumindest das Saatgut durch die Gegend geflogen. Die Fichte wäre eine heimische Alternative, die nadelt aber natürlich. Was ich bei konventionellen Bäumen aber am problematischsten finde, sind die Pestizidmengen, die wir uns da ins Wohnzimmer stellen. Der BUND hat das 2017 mal untersucht und da waren von 17 untersuchten Bäumen 13 erheblich mit Pestiziden belastet. Da würde ich sagen, ist der Bio-Christbaum die deutlich bessere Alternative.

Ist denn ein Plastik-Weihnachtsbaum, den man jahrelang verwenden kann, am Ende umweltschonender?

Das ist dann der Fall, wenn Sie den wirklich lange verwenden. Wenn man das hochrechnet: Ein Baum, der mannshoch ist, der muss dann schon 17 Jahre verwendet werden, bis er in Sachen Ökobilanz den echten Weihnachtsbaum überholt. Wobei wir da auch immer das Erdölthema sehen müssen - Plastik wollen wir ja generell vermeiden.