Endlich wieder zur Schule gehen, Lehrkräfte und Klassenkameraden wiedersehen - in diesen Regionen Baden-Württembergs könnte das für Schülerinnen und Schüler bald Realität werden.

Die Corona-Pandemie hat auch Schülerinnen und Schüler aller Jahrgangsstufen hart getroffen: Viele kennen seit Monaten nur Fernunterricht, haben ihre Klassenkameradinnen und Lehrkräfte lediglich auf dem Bildschirm gesehen, mussten sich viel Stoff selber erarbeiten. Doch die Infektionszahlen sinken und immer mehr Schulen in Baden-Württemberg können auf Wechselunterricht umstellen oder sogar ganz öffnen.



In diesen Landkreisen gibt es schon Präsenzunterricht

In 25 von 44 Landkreisen in Baden-Württemberg liegt die Sieben-Tage-Inzidenz stabil unter 165. Das bedeutet, dass hier Wechselunterricht angeboten werden darf: Um die Abstandsregeln einhalten zu können, werden die Klassen geteilt und abwechselnd unterrichtet. In den Kreisen Breisgau-Hochschwarzwald, Main-Tauber-Kreis, Emmendingen, Konstanz, Heidelberg, Freiburg und Lörrach ist die Bundesnotbremse außer Kraft, das heißt, die Grundschulen dürfen hier sogar Präsenzunterricht anbieten.

In den Kreisen Baden-Baden, Böblingen, Freudenstadt, Tübingen, Reutlingen, Rastatt, Sigmaringen, im Stadt- und im Landkreis Karlsruhe, im Ortenau-, Bodensee- und im Rhein-Neckar-Kreis gibt es Aussicht auf weitere Lockerungen: Bleiben die Infektionszahlen hier in den kommenden Tagen niedrig, können auch hier die Grundschulen vom Wechsel- zum kompletten Präsenzunterricht übergehen.



Ende von Homeschooling ab kommenden Montag

Der Alb-Donau-Kreis, der Rems-Murr-Kreis und der Landkreis Heilbronn haben bereits angekündigt, dass ab kommenden Montag statt Homeschooling wieder Präsenzunterricht im Wechselmodell möglich ist. Weitere Kreise (Biberach, Calw, Ludwigsburg, Neckar-Odenwald, Ostalb und der Enzkreis) könnten im Laufe der Woche folgen, wenn die Infektionszahlen niedrig bleiben. Ob die Lockerung allerdings noch vor den Pfingstferien umgesetzt wird, entscheiden die Landkreise:

"Bis zu den Pfingstferien ist die Rückkehr zum Präsenzunterricht eine Option für die Schulen, die aufgrund der wenigen noch verbleibenden Tage bis zum Ferienbeginn und des Aufwandes nicht verpflichtend genutzt werden muss." Kultusministerium Baden-Württemberg

Masken- und Testpflicht gelten weiterhin

Die Maskenpflicht ab Klasse 1 bleibt bestehen. Wer am Präsenzunterricht teilnimmt, muss ich zweimal pro Woche einem Corona-Schnelltest unterziehen. Für das komplette Schuljahr2020/2021 gilt außerdem: "Eltern, die nicht wollen, dass ihr Kind am Präsenzunterricht teilnimmt, können dies der Schule formlos anzeigen." Das schreibt das Kultusminiserium auf seiner Homepage. Diese Schülerinnen und Schüler müssen demnach am Fernunterricht teilnehmen.

Nur wer getestet ist, darf am Präsenzunterricht teilnehmen SWR

Sitzenbleiben ist in diesem Schuljahr allerdings wieder möglich. Grund dafür sei, so das Ministerium, dass die Schülerinnen und Schüler sonst einen zu großen Rückstand aufweisen könnten. Im vergangenen Schuljahr wurden alle per Verordnung versetzt.