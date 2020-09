Vielseitigkeitsreiten -| das ist ein Mehrkampf zu Pferd. Also Dressur-Reiten, Geländeritt und Springen. Alle drei Disziplinen mussten die Teilnehmer des internationalen Turniers in Marbach-Gomadingen an einem Tag meistern. Es gewann Eva Terpeluk aus Ehingen mit ihrer Stute Unis-Black Pearl. mehr...