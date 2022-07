per Mail teilen

Der drohende Gas-Engpass sorgt auch bei terranets bw mit Sitz in Stuttgart dafür, dass sich der Betreiber des Gasnetzes auf ein mögliches Worst Case-Szenario einstellt. Für den kurzfristigen Ausgleich stehen in Baden-Württemberg zwei Speicher zur Verfügung. Doch was, wenn das nicht reicht? Das Thema führt auch bei den Stadtwerken Esslingen für regelmäßige Krisensitzungen, zeigt SWR-Reporterin Tina Fuchs.