So funktionieren Babyklappen und vertrauliche Geburt

Meldungen über ausgesetzte Babys haben Baden-Württemberg in den vergangenen Tagen bewegt. Seit 20 Jahren gibt es hier für Mütter die Möglichkeit, Säuglinge in Babyklappen abzugeben.

Die Babyklappe ist eine anonyme Übergabemöglichkeit für Mütter, die sich ein Leben mit ihrem Baby nicht vorstellen können. Die Kinder können in eine in der Hauswand eingebaute Klappe an dem Gebäude der zuständigen Einrichtung in ein Wärmebett gelegt werden. Dann wird eine Mitarbeiterin alarmiert, die kommt und sich um das Kind kümmert. In der Babyklappe befindet sich ein Brief für die Mütter, in der Telefonnummern und auch weitere Hilfsangebote zu finden sind. Babyklappen gibt es seit dem 12. Jahrhundert. In verschiedenen Ländern werden seit Beginn des 21. Jahrhunderts moderne Babyklappen betrieben. Nach Angaben der betreibenden Einrichtungen sollen damit Aussetzungen oder Tötungen Neugeborener verhindert werden.

Grundsätzlich kommt ein Kind aus der Babyklappe erstmal in eine Bereitschaftspflegefamilie, immer mit der Maßgabe, dass sich die leibliche Mutter noch melden kann. Auch später, wenn das Kind zur Adoption frei gegeben wird, wird darauf hingewiesen, dass sich die Mutter noch melden könnte.

Die Leiterin der Karlsruher Babyklappe, Ursula Kunz, erklärt, dass es nicht gesetzlich geregelt ist. Jede Babyklappe kann über den Ablauf frei entscheiden. Es gibt lediglich Empfehlungen seit 2013 vom Deutschen Verein für Öffentliche Private Versorgung, wie der Betrieb einer Babyklappe ablaufen kann. Ursula Kunz sagt, dass das ein absoluter Kritikpunkt ist, dass das nicht gesetzlich geregelt ist.

In Baden-Württemberg gibt es insgesamt acht Stück. 2001 gab es die erste Babyklappe im Land in Karlsruhe. Hier sind in 20 Jahren 26 Babys abgegeben worden. Auch in anderen Städten gibt es Babyklappen, so in Pforzheim, Stuttgart, Mannheim, Lörrach, Villingen-Schwenningen, Singen und Friedrichshafen

Es gibt eine Nummer vom Sozialministerium, an die sich auch schon schwangere Frauen wenden können. Über diese Nummer können Frauen sich an Beratungsstellen oder Babyklappen in der Nähe anonym vermitteln lassen. https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/de/soziales/familie/rat-und-unterstuetzung/vermeidung-und-bewaeltigung-von-schwangerschaftskonflikten/babyklappen-anonyme-und-vertrauliche-geburt/

Von 2001-2017 wurden 90 Babys im Land in Babyklappen abgegeben. Diese Zahl wurde durch die Abfrage der Jugendämter erhoben (Quelle: Sozialministerium Baden-Württemberg).

Ursula Kunz von der Babyklappe in Karlsruhe betont, die Frauen seien nicht hilflos. Sie seien in so einer Ausnahmesituation in der Lage eine Babyklappe zu finden. Allerdings wisse man sehr wenig über die genauen Motive der Frauen.

"Ich habe es bisher nur einmal erlebt, dass eine Frau, die ihr Kind abgegeben hat, sich gemeldet hat und ich mit ihr über die Beweggründe sprechen konnte."

Aus Beratungsgesprächen zu vertraulichen Geburten weiß man, dass die Frauen sich ihrer Situation bewusst sind. Sie wollen ein besseres Leben für ihre Kind und entscheiden sich zum Beispiel auch für den Weg der vertraulichen Geburt. Sie entscheiden, das Kind in eine bessere Zukunft zu schicken und ihnen ein besseres Leben zu ermöglichen, als sie glauben, es selber geben zu können.

Entscheidet sich eine schwangere Frau für eine vertrauliche Geburt, gibt sie ihre Personendaten in einem so genannten Herkunftsnachweis an. Dieser wird beim Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben verschlossen hinterlegt.

Grundsätzlich hat jeder und jede das Recht auf Kenntnis seiner Herkunft. Es ergibt sich aus den allgemeinen Persönlichkeitsrechten nach Artikel 2 im Grundgesetz. Will ein vertraulich geborenes Kind seine Herkunft erfahren, hat es ab dem 16. Lebensjahr das Recht, den Herkunftsnachweis einzusehen. Die Mutter des Kindes wird darüber informiert und kann sich gegen die Einsicht des Kindes an ein Familiengericht wenden. Das Familiengericht prüft, ob das Interesse der leiblichen Mutter an der weiteren Geheimhaltung ihrer Identität gegenüber dem Interesse des Kindes auf Kenntnis seiner Abstammung überwiegt. Wird der Antrag des Kindes zurückgewiesen, kann das Kind frühestens nach drei Jahren erneut einen Antrag beim Familiengericht stellen.

Bisher bewegten sich Angebote zur vertraulichen Geburt in einer rechtlichen Grauzone. 2013 verabschiedete der Gesetzgeber deswegen das "Gesetz zum Ausbau der Hilfen für Schwangere und zur Regelung der vertraulichen Geburt". Es ist am 1. Mai 2014 in Kraft getreten und bietet Schwangeren die Möglichkeit, auf Wunsch vertraulich und sicher in einer Klinik oder bei einer Hebamme zu entbinden. Von 2014 bis 2019 gab es 47 vertrauliche Geburten in Baden-Württemberg.

Bei der anonymen Geburt ist die Identität der Mutter unbekannt. Bei der vertraulichen Geburt sind ihre Daten verschlossen hinterlegt.