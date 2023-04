Wie gefährlich ist die Reichsbürgerszene in Baden-Württemberg?

per Mail teilen

Die Zahl der sogenannten Reichsbürger nimmt zu, auch in Baden-Württemberg. Die Bundesstaatsanwaltschaft führt inzwischen vermehrt Prozesse gegen die Szene. Doch wie gefährlich sind die "Reichsbürger"?

Wie viele "Reichsbürger" gibt es in Baden-Württemberg?

Wodurch macht sich die "ausgeprägte Staatsfeindlichkeit" bemerkbar?

Was wird gegen die "Reichsbürger"-Szene unternommen?

Gibt es andere Möglichkeiten, die "Reichsbürger" zu entwaffnen?

Was sind "Reichsbürger"? Sogenannte "Reichsbürger" oder auch "Selbstverwalter" sind eine in Kleingruppen zersplitterte Szene, die die Bundesrepublik, ihre Institutionen und Gesetze nicht anerkennt. Für viele von ihnen besteht das Deutsche Reich in den Grenzen von 1937 fort oder sie bezeichnen die Bundesrepublik als "GmbH". Sie weigern sich oft, amtlichen Bescheiden Folge zu leisten oder Abgaben und Bußgelder zu zahlen. Häufig sind sie mit erfundenen Ausweisen oder Autokennzeichen unterwegs. Bundesweit schätzt der Verfassungsschutz die Zahl der "Reichsbürger" und "Selbstverwalter" für das Jahr 2021 auf rund 21.000. Im Land gehören dem Milieu der "Reichsbürger" und "Selbstverwalter" laut Verfassungsschutzbericht Baden-Württemberg 2021 etwa 3.800 Personen an. Zehn Prozent von ihnen gelten als gewaltbereit. Analog zu Rechtsextremisten habe das Milieu eine hohe Affinität für Schusswaffen, so eine Sprecherin des Innenministeriums. Seit Beginn der Proteste gegen die Corona-Maßnahmen steigt die Zahl der "Reichsbürger" im Land laut Verfassungsschutz merklich. 2020 rechnete der Verfassungsschutz noch mit 3.300, 2019 mit 3.200 "Reichsbürgern". Wegen der Waffenaffinität und des Gewaltpotenzials in der Szene schätzt das Landesamt die Bedrohung, die von den sogenannten "Reichsbürgern" ausgeht, als hoch ein. Die Waffenbehörden wurden laut baden-württembergischen Innenministerium angewiesen, "Reichsbürgern" und "Selbstverwaltern" keine waffenrechtlichen Erlaubnisse zu erteilen und bereits erteilte, soweit es geht, zurückzunehmen. Zum 1. Februar dieses Jahres besaßen den Angaben zufolge 14 "Reichsbürger" und 9 Extremisten eine erlaubnispflichtige Waffe. Seit 2017 wurde die Erlaubnis bei 148 "Reichsbürgern" und Extremisten in Baden-Württemberg zurückgenommen.

Sind "Reichsbürger" eine Gefahr?

Es stellt sich immer häufiger die Frage, ob sogenannte Reichsbürger den Frieden im Land gefährden können, oder ob sie nur eine kleine zu vernachlässigende Minderheit sind. Das baden-württembergische Innenministerium hat die mutmaßlich staatsfeindliche Szene als mögliche Bedrohung im Blick.

Die Zahl der sogenannten Reichsbürger in Baden-Württemberg ist in den vergangenen Jahren gestiegen. Auch während der Pandemie erhielt die Szene zulauf. Aktuell liegt sie laut dem Verfassungsschutz bei rund 3.800 Menschen. Bundesweit sind es etwa 21.000 - daher ist der Teil der "Reichsbürger" in Baden-Württemberg nicht unerheblich. Der Verfassungsschutz hat die "Reichsbürger" auf dem Schirm wegen einer "ausgeprägten Staatsfeindlichkeit".

Sogenannte Reichsbürger lehnen die Strukturen des Staates ab, kreieren eigene Ausweisdokumente und möchten einen eigenen erfundenen Staat etablieren. Sie kämpfen zum Beispiel mit erfundenen Mahnungen gegen Behörden an. Ein Teil der "Reichsbürger" ist aber auch bewaffnet und gewaltbereit. Etwa zehn Prozent zählen laut Verfassungsschutz zu den "gewaltbereiten Reichsbürgern". Und genau der Teil macht dem Innenministerium besonders Sorgen. Die Polizei ist darauf eingestellt, dass die Situation im Kontakt mit "Reichsbürgern" schnell eskalieren kann - insbesondere, wenn es dazu kommt, dass Waffen abgenommen werden sollen oder Pfändungen anstehen.

Der Verfassungsschutz im Land beobachtet die sogenannten Reichsbürger seit 2016. Das Innenministerium hat vor allem eine Priorität: die "Reichsbürger" zu entwaffnen. Seit 2017 wurden "Reichsbürgern" und Extremisten etwa 500 Waffen entzogen. Geht es nach dem Innenministerium, dann soll Ihnen auch keine Erlaubnis zum Waffenbesitz mehr ausgestellt werden. Das hat aber nicht das Innenministerium selbst in der Hand und auch nicht das Landesamt für Verfassungsschutz. Die Prüfung liegt in der Hand der zuständigen Waffenbehörde, bei der am Ende alle nötigen Informationen zur Person zusammen laufen sollen. Das bedeutet: Es ist immer noch möglich, dass "Reichsbürger" eine Waffenerlaubnis haben und Waffen besitzen.

Auf der Innenministerkonferenz war das Waffenrecht ein Thema. Der Appell an den Bund war: Das Waffenrecht soll verschärft werden. Und auch die Gerichte wappnen sich. Am Oberlandesgericht Stuttgart etwa soll es wegen der "Reichsbürger"-Prozesse fünf zusätzliche Stellen geben. Auch das ist ein Zeichen dafür, dass die Szene die Behörden und Gerichte zunehmend beschäftigen.