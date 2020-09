In der dunklen Jahreszeit sind Weihnachtsmärkte für viele ein Lichtblick. Aber wie können diese in Baden-Württemberg stattfinden? Einige Kommunen haben bereits entschieden.

Die Temperaturen lassen noch keine Vorweihnachtsstimmung aufkommen, aber die langsam dunkler werdenden Tage verkünden den Herbst. In Baden-Württemberg machen sich die Verantwortlichen Gedanken, ob, und wenn ja, wie sie Weihnachtsmärkte veranstalten können. Viele wollen Alternativprogramme anbieten.

Gesundheitsminister für Märkte mit Hygiene, Abstand und Masken

Wenn es gelinge, Weihnachtsmärkte mit Hygiene, Abstand und Masken zu versehen, ohne ihren Charakter infrage zu stellen, könnte es das sicherlich auch geben, hatte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) kürzlich gesagt.

Nach Ludwigsburg hat sich auch Esslingen dazu entschieden, eine coronakonforme Alternative zum Mittelalter- und Weihnachtsmarkt zu organisieren. In Freiburg war es noch Ende August das erklärte Ziel einen Weihnachtsmarkt stattfinden zu lassen, so ein Sprecher der Freiburger Wirtschaft Touristik und Messe GmbH. In Reutlingen plant man einen dezentralen Weihnachtsmarkt.

Viele Kommunen bieten Alternativen zu Weihnachtsmärkten an

Einige wurden bereits abgesagt. So etwa der in Weil am Rhein, der Weihnachtsmarkt auf Burg Hohenzollern auch. Stattdessen plant die Burgverwaltung einen "Königlichen Adventszauber" mit beschränktem Zutritt. Die traditionellen Weihnachtsmärkte in Forchtenberg und Schöntal sowie "Advent am Schloss" in Künzelsau (alle Hohenlohekreis) finden 2020 nicht statt - es soll aber auch hier verschiedene Aktionen in der Vorweihnachtszeit geben.

Auch in Schwetzingen (Kreis Karlsruhe) wird es in diesem Jahr keinen Weihnachtsmarkt geben. Das teilte die Stadt bereits im Juli mit. Noch früher, im Juni, entschied die Gemeinde Brühl (Kreis Karlsruhe), dass auch dort der Weihnachtsmarkt in diesem Jahr ausfalle. Mit der frühen Absage wollte man den Kunsthandwerkern Planungssicherheit geben, die extra für den Markt Objekte herstellen.

Onlinetickets für die Ravennaschlucht

Im Kreis Calw finden keine Weihnachtsmärkte statt, stattdessen sollen alternative Veranstaltungen angeboten werden. Beim Weihnachtsmarkt in der Ravennaschlucht steht jetzt schon fest, dass Besucher Zeitfenster per Onlineticket buchen müssen. Andere Städte wie Lörrach und Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) verzichten ganz auf den Weihnachtsmarkt und setzen auf kleinere Alternativen wie überschaubare Adventsmärkte.