So helfen Sie den Menschen in der Ukraine

Die Solidarität und Hilfsbereitschaft für die Menschen in der Ukraine ist auch in Baden-Württemberg groß. Viele Initiativen und Organisationen helfen. Wir geben hier einen Überblick.

In ganz Baden-Württemberg wird derzeit Hilfe für die Ukraine gestemmt. Private Initiativen, Unternehmen und Vereine organisieren Hilfe für Ukrainerinnen und Ukrainer.

Nahezu in jeder Region in Baden-Württemberg laufen derzeit Hilfsaktionen: In der Bodenseeregion beispielsweise organisiert die Ukrainerin Irina Mallon Hilfstransporte. In der Rhein-Neckar-Region werden noch Sachspenden wie Medikamente und medizinische Hilfsmittel gesucht. In Reutlingen führt die Organisation "Drei Musketiere" Hilfslieferungen durch.

Die Stadt Heilbronn sucht aktuell Wohnungen für Menschen, die aus der Ukraine geflüchtet sind. In Fellbach (Rems-Murr-Kreis) wird Feuerwehrtechnik für die Ukraine organisiert. Auch auf dem Münsterplatz in Ulm werden Spenden gesammelt. Der Verein "Ukrainer in Karlsruhe" arbeitet an einem Unterstützernetz für Geflüchtete.

Auch kleine private Firmen haben sich kreative Wege ausgedacht, um ihre Solidarität auszudrücken und Spenden zu sammeln, zum Beispiel eine Bäckerei im Kreis Böblingen, die "Ukrainer" verkauft.

Wer Geld spenden möchte, sollte auf das Siegel des Deutschen Zentralinstituts für soziale Fragen - kurz DZI - achten. Das Institut hat auf seiner Website eine Liste von Hilfswerken zusammengestellt, die Betroffene aus der Ukraine unterstützen.

Das Qualitätssiegel bescheinigt Transparenz und einen angemessenen und wirtschaftlichen Umgang mit den Spendengeldern. Das DZI bietet außerdem eine Spendenberatung mit Einzelauskünften zu den jeweiligen Organisationen an.

Eine Auswahl an Hilfsorganisationen, die sich für die Ukraine engagieren Arbeiter-Samariter-Bund: Gemeinsam mit den ukrainischen Samaritern engagiert sich der Arbeiter-Samariter-Bund seit Jahrzehnten mit Hilfsprojekten in der Ukraine.

Ärzte der Welt: Die Organisation ist seit Jahren mit humanitärer Hilfe und Gesundheitsversorgung für die Menschen in den ostukrainischen Provinzen vor Ort.

Ärzte ohne Grenzen: Teams in Belarus und Russland stehen bereit, um humanitäre Hilfe zu leisten. Außerdem sollen Teams in weiteren Nachbarländern bereitgestellt werden, um Flüchtende medizinisch behandeln zu können.

Caritas International: Die Caritas verteilt Grundnahrungsmittel und betreibt Notunterkünfte in der Ukraine.

Deutsches Rotes Kreuz: Gemeinsam mit ihrer Schwestergesellschaft, dem Ukrainischen Roten Kreuz, unterstützt das Deutsche Rote Kreuz bereits seit Jahren Menschen nahe der Frontline mit Bargeldhilfen. Seit vergangener Woche werden die Maßnahmen intensiviert.

Diakonie Katastrophenhilfe: Die Katastrophenhilfe der Diakonie verteilt mithilfe ihrer Partnerorganisation Hungarian Interchurch Aid Lebensmittel und Hygieneartikel an Geflüchtete innerhalb der Ukraine.

United Help Ukraine: Die ukrainisch-US-amerikanische Organisation unterstützt Menschen vor Ort.

UNO-Flüchtlingshilfe: Die Flüchtlingshilfe der Vereinten Nationen sammelt Spenden für die Nothilfe in der Ukraine und unterstützt Menschen, die gezwungen sind, ihre Heimat zu verlassen.

UNICEF: Das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen hilft den 7,5 Millionen Kindern in der Ukraine.

Save the Children Deutschland: Die Kinderrechtsorganisation sammelt Spenden für ukrainische Kinder in Gefahr.

Auch die ARD hat ein Spendendenkonto eingerichtet. Wer unter dem Stichwort ARD / Nothilfe Ukraine auf das Spendenkonto überweist, unterstützt damit den Verein "Bündnis Entwicklung Hilft" und "Aktion Deutschland Hilft".

Herzenssache, die Kinderhilfsaktion von SWR, SR und Sparda-Bank, ist jetzt auch besonders für traumatisierte Kinder und ihre Familien da, die in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und im Saarland einen sicheren Zufluchtsort suchen. Hier können Sie spenden:

Wer Sachspenden abgeben will, sollte vorher auf der Seite der jeweiligen Organisation nachschauen, was genau gebraucht wird. Denn Sachspenden sind in der Logistik und im Transport oft teurer, als es wäre, die benötigten Dinge vor Ort mit Spendengeldern zu kaufen.

Auch die Hilfsorganisation Caritas International mit Sitz in Freiburg ruft vor allem zu Geldspenden auf. Gernot Krauß koordiniert dort die Ukraine-Hilfe, er erklärt im SWR, man sei "überwältigt" von der Hilfsbereitschaft. Weiterhin sei Unterstützung dringend notwendig. Da die Grenzen aber mit Flüchtenden blockiert sind, sei es derzeit schwierig, Sachspenden in die Ukraine zu bringen. Hilfsgelder hingegen seien vor Ort sofort einsetzbar, so Krauß.

Privatleute sollten eher davon absehen, mit ihren Autos in die Ukraine zu fahren, um Hilfsgüter abzugeben. Es handelt sich schließlich um ein Krisengebiet, in dem Krieg herrscht. Außerdem sind die Wege, die man benutzen kann, begrenzt. Kreisgeschäftsführer Jörg Biermann vom Deutschen Roten Kreuz in Karlsruhe erklärt im Interview mit dem SWR: "Momentan werden die Wege von den großen Hilfsorganisationen genutzt, um dort auch zum Beispiel Krankenhäuser oder andere Einrichtungen aufzubauen, sodass jetzt private Hilfe mit Privat-Pkws eher hinderlich ist." Große Hilfsorganisationen hätten regelmäßige Meetings, unter anderem auch mit der ukrainischen Regierung, so Biermann. Daher rät er von privaten Aktionen ab.

Biermann hält Geldspenden für sinnvoller als Sachspenden: "Momentan ist mit Geld mehr geholfen, weil dann von den großen Hilfsorganisationen auch das geschafft werden kann, was man vor Ort braucht. Das ist gerade viel zielgenauer als ein Hilfstransport."

Baden-Württemberg hat in den vergangenen Tagen die Aufnahme von Flüchtlingen aus der Ukraine vorbereitet. Städte und Kommunen sowie das Landesjustizministerium haben Vorkehrungen getroffen. Am Montag kamen erste Geflüchtete in Baden-Württemberg an.

Aber auch privat gibt es die Möglichkeit, Menschen aus der Ukraine eine Unterkunft anzubieten. Über das Portal "Host4Ukraine" können Hilfsbereite Ferienwohnungen oder Zimmer zur Verfügung stellen. Auch auf der Website "elinor.network" kann man sich registrieren und den geflüchteten Menschen aus der Ukraine einen Schlafplatz anbieten.

Wer weiterführende Informationen zum Asylverfahren für Ukrainerinnen und Ukrainer in Baden-Württemberg sucht: Das Sozialministerium hat eine Informationsseite eingerichtet, Infos gibt es hier auch auf Ukrainisch.

Im Internet kursieren Falschmeldungen und Propaganda. Daher sollte man beim Teilen von Informationen vorsichtig sein und nur weiterverbreiten, was aus seriösen Quellen stammt.

Informationen gibt es beispielsweise bei der Landeszentrale für politische Bildung in Baden-Württemberg. Sie hat ein Dossier erstellt, mit Hintergründen, einer Chronik und Informationen zur aktuellen Lage. Das "Zentrum Liberale Moderne" ist ein von Steuergeldern geförderter Thinktank für Demokratie, individuelle Freiheit und Weltoffenheit, der den Grünen nahesteht. Es hat die Webseite "Ukraine verstehen" eingerichtet. Hier gibt es aktuelle Berichterstattung und Einordnung von Expertinnen und Experten.

Der WDR und die Deutsche Welle bieten ihre Informationen auch auf Russisch an.