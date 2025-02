Tausende Menschen haben gestern Abend in Baden-Württemberg gegen die Migrationspolitik der Union demonstriert. Allein in Freiburg gingen laut Polizei 15.000 Menschen auf die Straße.

Unter dem Motto "Brandmauer verteidigen" versammelten sich die Demonstrierenden am Platz der Alten Synagoge in Freiburg. Der Unmut richtete sich gegen CDU-Kanzlerkandidat Friedrich Merz und die Union, die bei einer Abstimmung am Mittwoch im Bundestag mit Stimmen der AfD einen Antrag für eine schärfere Migrationspolitik durchgebracht hatte. Auf zahlreichen Plakaten wurde Merz dafür direkt kritisiert. Die Demonstration verlief friedlich, so ein Polizeisprecher. Zu dem Protest aufgerufen hatte ein Freiburger Bündnis aus politischen Jugendorganisationen und weiteren Initiativen.