Sogenannte Superzellen sind das "Höchste, was die Natur an Gewitterzellen zustande bringt", sagt ein SWR-Wetterexperte. Wie wirken sie? Welchen Schaden können sie anrichten?

Nach mehreren teils heftigen Gewitterfronten über Baden-Württemberg am Mittwoch warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor weiteren und überaus starken Regenfällen und schweren Gewittern vor allem am Donnerstagnachmittag. Es bestehe auch das Risiko von sogenannten Superzellen, teilte der DWD mit. Sie gehören zu den größten und gefährlichsten Gewittergebilden. Es handelt sich dabei um sich drehende Systeme mit starken Aufwinden, die sich völlig eigenständig und damit schwer vorhersehbar bewegen.

Alle Informationen zur aktuellen Wetterlage in BW im Live-Ticker:

SWR-Wetterexperte: "Superzellen" sind Monster - auch vom Schaden her

Gewitterzellen bewegen sich normalerweise nach gewissen Regeln, das heißt, sie folgen beispielsweise Gebirgen. Anders ist das bei "Superzellen", erklärt SWR-Wetterexperte Hartmut Mühlbauer. Diese seien das Höchste, was die Natur in Sachen Gewitterzellen zustande bringen kann und so kräftig, dass sie ihren eigenen Weg gehen würden. Meist gehen sie dahin, wo die meiste Energie herkommt. Und davon ist derzeit viel da. Bis zu 33 Grad soll es laut SWR-Wetterexperte am Donnerstag in Baden-Württemberg heiß werden.

"Superzellen" seien "Monster". Sie reichen bis zur Atmosphärengrenze, also zehn bis elf Kilometer hoch, dorthin, wo Temperaturen von unter -20 Grad herrschen. Dort bildet sich auch der Hagel, erklärt der SWR-Wetterexperte weiter. Er warnt vor Hagelkörnern von bis zu fünf Zentimetern Durchmesser.

"'Das ist wie in einer Waschmaschine: Wasser wird rauf- und runtergeschleudert, vereist oben. Es entsteht Hagel und auch Sturzregen ist möglich."

Anders als Hurricans haben "Superzellen" keine Augen, also das ruhige, fast windstille Zentrum von Wirbelstürmen, so Hartmut Mühlbauer. Doch auch "Superzellen" könnten rotieren und damit heftige Windböen verursachen. "Das ist wie in einer Waschmaschine: Wasser wird rauf- und runtergeschleudert, vereist oben. Es entsteht Hagel und auch Sturzregen ist möglich." Durch die Rotation können auch Rotationsschläuche entstehen, sogenannte Tornados, die dann aus der Wolke herausreichen und zu enormen Schäden führen können. Gefährlich dabei seien nicht nur die enormen Windgeschwindigkeiten von auch bis über 200 Kilometern pro Stunde, sondern auch der enorme Unterdruck, der im Tornadorüssel auftreten kann, so Hartmut Mühlbauer.

Sogenannte Superzellen sind besonders kräftige Gewitterzellen. Sie treten selten auf. Der Schaden trifft meist ein eher kleineres Gebiet, kann aber verheerend sein, so ein SWR-Wetterexperte. Aufnahme vom 16.6.2016 bei Passau in Niederbayern. (Archivfoto) dpa Bildfunk picture alliance / dpa | Bernd März

"Superzellen" treten laut Mühlbauer eher selten auf, sind schwierig vorhersagbar und führen meist zu lokalen Schäden. "Ich habe schon 'Superzellen' erlebt, die einen Durchmesser von 100 Kilometern haben, oft sind sie aber kleiner: 10, 20 oder mal 40 Kilometer", so der Wetterexperte. Entsprechend könne ein einzelner Ort verwüstet werden und drumherum das Wetter harmlos sein.

Sturzflut von Braunsbach war laut Wetterexperte Folge einer "Superzelle"

Die Unwetterkatastrophe von Braunsbach (Kreis Schwäbisch Hall)im Jahr 2016 führt der Wetterexperte auf eine "Superzelle" zurück. Die Flutkatastrophe im Ahrtal nicht: "Da hat sich ein Tief festgesetzt und über 24 Stunden lang stark vor sich hingeregnet." Möglich seien am Donnerstag "unwetterartiger Starkregen bis 60 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit", heißt es auch beim Deutschen Wetterdienst. Wie lange "Superzellen" toben, sei schwierig zu sagen. "Meist ein oder zwei Stunden, aber ich kann mich auch an Lagen erinnern, da haben sie länger gewütet", so SWR-Wetterexperte Hartmut Mühlbauer.

Wie das Wetter am Donnerstag genau aussieht, zeigt das Wetter-Video aus der SWR-Fernsehsendung von 18 Uhr:

Abkühlung in BW erst zum Wochenende

Auch eine Hitzewarnung hatte der DWD am Mittwoch für ganz Baden-Württemberg herausgegeben. Diese wird veröffentlicht bei einer gefühlten Temperatur von mehr als 32 Grad und einer geringen Abkühlung in der Nacht. Grund dafür seien die aktuell schwülen und gewitterträchtigen Luftmassen, hieß es am Mittwoch. Etwas kühler wird es in Baden-Württemberg voraussichtlich erst wieder zum Wochenende. Die Hitzewarnung soll wohl bis Donnerstagabend bestehen.