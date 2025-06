Wetterumschwung zum Wochenstart in BW: Schauer und Gewitter in der Nacht

Nach einer trockenen Ferienwoche schlägt das Wetter zum Schulbeginn in Baden-Württemberg um. In der Nacht zum Montag drohen Regen und Gewitter. Deutlich kühler wird es aber nicht.

Ob an Badeseen, in Freibädern, Parks oder Biergärten - viele Menschen hat es bei Temperaturen von teils deutlich über 30 Grad am Wochenende nach draußen gezogen. Pünktlich zum astronomischen Sommeranfang am 21. Juni war es in Baden-Württemberg sonnig und heiß. Zum Wochenstart soll es nun vorübergehend nass werden.

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, ziehen in der Nacht zum Montag Regenwolken auf. Die Menschen im Land müssen demnach mit teils kräftigen Schauern und Gewittern sowie tropischen Temperaturen zwischen 19 und 22 Grad rechnen.

Starke Hitze am Wochenende

Samstag und Sonntag waren in Baden-Württemberg von Wärmebelastung geprägt - so stark, dass der DWD sogar ausdrücklich warnte. Im ganzen Land gab es über den Tag hinweg viel Sonne und kaum Wolken. Bis zu 37 Grad sollte es am Sonntag in manchen Regionen heiß werden. Eine genaue Bilanz steht noch aus.

Gewarnt wurde auch vor Waldbränden. So brannte dann tatsächlich auch eine Vegetationsfläche mit einer Größe von bis zu 7.000 Quadratmetern in Stutensee (Kreis Karlsruhe).

Karte wird geladen ... Wird geladen ... Regionale Warnungen Der Deutsche Wetterdienst (DWD) informiert laufend über die Warnsituation in Deutschland. In der Wochenvorhersage und dem Warnlagebericht für die nächsten 24 Stunden wird dargestellt, in welchen Regionen mit besonderen Ereignissen zu rechnen ist. Die Landkreiswarnungen werden sehr kurzfristig vor den Warnereignissen herausgegeben, um möglichst genau sein zu können.

Wenn Sie auf einen Landkreis auf der Karte klicken, wird Ihnen die entsprechende Warnung angezeigt.

Bereits am Samstag wurde der deutsche Tageshitzerekord in Baden-Württemberg geknackt: Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) kletterte das Thermometer in Wutöschingen-Ofteringen (Kreis Waldshut) auf 32,8 Grad Celsius.

Was macht man bei der Hitze am besten? Impressionen aus Waghäusel (Kreis Karlsruhe):

Bereits ab Montagnachmittag wieder sonnig

Unbeständig geht es weiter. Ab Montagnachmittag lockert es laut Vorhersage auf und die Sonne zeigt sich wieder. Am Dienstag steigen die Temperaturen auf 24 Grad im Bergland und bis zu 30 Grad im Breisgau. Am Mittwoch wird es mit bis zu 29 Grad im Bergland und bis zu 35 Grad am Rhein noch heißer, wie es weiter hieß. In der Nacht zum Donnerstag ziehen laut DWD erneut Gewitter durch. Dabei sinken die Temperaturen nur auf 22 bis 15 Grad - eine echte Abkühlung bleibt also aus. Im Bergland sind starke bis stürmische Böen möglich. Laut DWD beruhigt sich das Wetter zum Freitag hin wieder.