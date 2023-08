per Mail teilen

Der Deutsche Wetterdienst kündigt teils schwere Gewitter für Baden-Württemberg an. Außerdem ist mit orkanartigen Sturmböen und Starkregen zu rechnen.

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) vom Donnerstag muss im gesamten Land bis Freitagmorgen mit der Möglichkeit schwerer Gewitter gerechnet werden. Möglich seien heftiger Starkregen mit bis zu 40 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit, schweren Sturmböen um 100 Stundenkilometer sowie vereinzelten Orkanböen bis 120 Kilometer pro Stunde. Auch Hagel mit einem Durchmesser um drei Zentimeter könne es geben.

Der Wetterbericht von SWR Aktuell kündigte bereits am 23.8.2023 den Wetterwechsel in Baden-Württemberg an:

BW: Wetterlage mit Überraschungspotenzial

"Die schwüle Hitze wird von einem Tief abgedrängt, das sich über Schottland entwickelt und über die Nordsee bis nach Norwegen zieht", so SWR-Wetterexperte Bernd Madlener. Das Tief habe eine solche Kraft, dass es das Hoch der Hitze in Baden-Württemberg verdrängen könne.

Bevor der Wetterumschwung das Land erreiche, werden heftige Unwetter erwartet. "Starkregen, orkanartige Starkböen, großer Hagel, der auch die Größe von Tennisbällen erreichen kann, können auf Baden-Württemberg zu", so Madlener. Gewitter werden nach neuesten Berechnungen sogar schon am Donnerstagabend erwartet. "Die Wetterlage hat ein gewisses Überraschungspotenzial. Es kann auch an einigen Orten komplett ruhig bleiben." Worauf sich aber alle gewappnet machen sollten, sind die Sturmböen, die über das Land herziehen sollen.

Am Freitag soll es zwar nicht ganz so heiß werden, wie am Donnerstag, dennoch kann es zu größeren Gewittern im Laufe des Tages kommen. "Das Schauspiel wird sich morgen noch einmal wiederholen", sagt Madlener. "Erst wenn die Gewitter morgen Abend durch sind, ist auch die Unwettergefahr durch und damit hat auch die schwüle Hitze ein Ende."

Kühlere Temperaturen am Wochenende in BW erwartet

Zum Wochenende sinken die Temperaturen. Am Freitag liegen die Temperaturen zwar noch bei um die 30 Grad, doch es ziehen viele Wolken übers Ländle, mit teils gewittrigem Regen. In Schwarzwaldhochlagen werden stürmische Böen erwartet.

Am Samstag ist es dann wechselnd bewölkt und weitgehend trocken. Im Südosten können sich aber auch gebietsweise Gewitter bilden. Die Temperaturen liegen bei 22 bis 25 Grad. In der Nacht zum Sonntag wird in Oberschwaben länger anhaltender Regen erwartet.

Am Sonntag soll es vom Bodensee bis zur Donauregion weiterhin bedeckt und teils nass werden. Am Rhein herrschen Temperaturen um die 23 Grad mit starken Böen.

Verstärkt Schauer und Gewitter in den kommenden Wochen

Generell erwarten die Meteorologen in der nächsten Woche immer wieder Schauer und teils auch Gewitter. Die Temperaturen gehen weiter zurück und liegen am Montag nur noch bei um die 20 Grad. "Ein Schönwetterhoch, wie wir es letzte Woche hatten, können wir nicht erwarten", sagte ein Sprecher des DWD.

SWR-Wetterexperte Madlener geht von Temperaturen zwischen 17 und 24 Grad für die kommende Woche in Baden-Württemberg aus. Das sei auch davon abhängig, wie lange die Sonne sich blicken lässt. "Es kann zu kurzen Schauern und Gewittern kommen, aber es wird weitestgehend trocken und sonnig sein", sagte er.

Und ein Comeback des Sommers? "Der Sommer ist auf jeden Fall durch", erklärte Madlener. Ab 1. September sei der meteorologische Herbstanfang. "Es ist nicht besonders wahrscheinlich, die 30-Grad-Marke noch einmal zu durchbrechen."