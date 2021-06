Hinter Baden-Württemberg liegt eine Woche mit mehreren schweren Unwettern - und hohen Schäden. Das könnte manchen Landesteilen auch in der kommenden Woche bevorstehen.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für die kommende Woche erneut heftige Unwetter mit schweren Gewittern, Starkregen, Hagel und heftigen Sturmböen vorhergesagt. Nach einem sommerlichen Wochenstart mit Temperaturen um die 30 Grad sollen sich den Meterologinnen und Meterologen zufolge im Verlauf des Montags über dem Schwarzwald Unwetter zusammenbrauen. Auch andere deutsche Mittelgebirge seien betroffen.

DWD: Starkregen bis in "extremen Unwetterbereich"

Auch am Montagabend und in der Nacht zum Dienstag rechnet der DWD über dem Schwarzwald mit schweren Gewittern. Die Unwetter könnten sich - ausgehend von Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz - über die Nacht hinweg nach Hessen und Franken verlagern, so der Wetterdienst. Man müsse mit heftigem Starkregen "bis in den extremen Unwetterbereich" rechnen. Es könnten laut DWD mehr als 50 Liter Regen pro Quadratmeter innerhalb weniger Stunden fallen. Dazu rechnen die Wetterexpertinnen und -experten mit schweren Sturmböen und vor allem abends mit Hagel.

Bereits in der vergangenen Woche hatten Unwetter über Baden-Württemberg schwere Schäden angerichtet und für Überschwemmungen, Hagelschäden und vollgelaufene Keller gesorgt. Allein in Baden-Württemberg rechnet die Allianz-Versicherung mit 10.000 beschädigten Fahrzeugen. Kundinnen und Kunden hätten reihenweise vom Hagel verbeulte oder anderweitig beschädigte Autos gemeldet, teilte die Versicherung am Sonntag mit.

Aufräumarbeiten: Unwetter-Spuren noch immer sichtbar

Im besonders betroffenen Biberach waren die Spuren zu Beginn des Wochenendes noch immer sichtbar. SWR Aktuell berichtete am Samstag, 26. Juni 2021 über die Aufräumarbeiten:

Aufgrund der Unwetter in der vergangenen Woche mussten unter anderem das Polizeirevier in Biberach vorübergehend geschlossen werden, ebenso wie das Kreisimpfzentrum in Tübingen, in das Wasser eindrang.