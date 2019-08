Am Donnerstag wird es in Teilen des Landes ungemütlich, bevor am Wochenende laut Wetterdienst der Hochsommer zurückkommt. Zur neuen Woche könnten die Temperaturen dann deutlich fallen.

In Teilen Baden-Württembergs werden am Donnerstag laut Deutschem Wetterdienst (DWD) Unwetter erwartet. Sie würden sich von der Bodenseeregion her ausbreiten. Demnach seien vor allem die Regierungsbezirke Tübingen, Stuttgart und Karlsruhe betroffen.

Der DWD rechnet örtlich mit heftigen Gewittern mit Starkregen, Hagel und Sturmböen mit bis zu 80 Stundenkilometern. Vom Nachmittag an bis in die Nacht seien Unwetter möglich, sagte Marco Puckert vom DWD am Donnerstagmorgen. In der Nacht zum Freitag dürfte sich die Situation beruhigen. Dann erwarten die Meteorologen nur noch vereinzelte Schauer und Gewitter, Unwetter-Risiko besteht laut DWD am Freitag vor allem im Bergland.

Wetterumschwung am Sonntag erwartet

Am Samstag soll das Wetter wieder hochsommerlich werden: In Baden-Württemberg bleibe es vermutlich trocken bei Temperaturen von bis zu 33 Grad am Rhein, sagte Puckert. Für Sonntag könnte dann ein Wetterumschwung mit fallenden Temperaturen in der kommenden Woche bevorstehen.