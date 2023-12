Der Winter mit Schnee, Eis und Kälte ist erst mal passé: In den kommenden Tagen wird es wieder wärmer. Im Zugverkehr müssen Fahrgäste im südlichen BW weiterhin mit Problemen rechnen.

Auch wenn es inzwischen milder ist: Die Schneefälle seit dem Wochenende sorgen im Zugverkehr in Baden-Württemberg nach wie vor für teils starke Beeinträchtigungen. Auch am Mittwoch fallen viele ICE-Verbindungen aus, etwa zwischen Stuttgart und München, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Auch im Fernverkehr zwischen München und Lindau/Zürich fahren weiterhin keine Züge.

Die Bahn geht von anhaltenden Störungen im gesamten Südosten von BW bis mindestens Donnerstag aus. Im Regionalverkehr zwischen Ulm, Friedrichshafen und Lindau (Bayern) fahren nur wenige Züge, weil auf der Strecke wegen Schäden an den Oberleitungen nur Dieselzüge fahren können. Der Bahn zufolge gibt es in der Region aber nur wenige Fahrzeuge mit Dieselantrieb.

Auf der Schwarzwaldbahn zwischen Karlsruhe und Konstanz ist erneut ein Ersatzverkehr eingerichtet. Von Singen nach Konstanz sind auch am Mittwoch Ersatzbusse im Einsatz. Auch die S1 zwischen Titisee und Seebrugg ist weiterhin gesperrt und wird von einem Ersatzverkehr abgedeckt.

Lkw benötigen im Hochschwarzwald Schneeketten

Auf den Straßen hat sich die Lage inzwischen weitgehend normalisiert. Die Landesstraße zwischen Donnstetten und Böhringen (Kreis Reutlingen) ist aufgrund von Glatteis in beide Richtungen gesperrt. Es gibt eine örtliche Umleitung. Die Landesstraße zwischen Singen und Friedingen (Kreis Konstanz) ist aufgrund von umgestürzten Bäumen gesperrt.

Im Hochschwarzwald besteht streckenweise Schneekettenpflicht für Lkw, etwa auf der B317 zwischen Todtnau (Kreis Lörrach) und Feldberg-Ort (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) oder auf der Landesstraße zwischen Oberried und Todtnau.

Schnee- und Regenschauer lassen nach, am Donnerstag teils sonnig

Vor allem in mittleren und höheren Lagen, also ab etwa 400 Metern, rechnet der Deutsche Wetterdienst am Mittwoch noch mit Schneeregen oder Schnee. Verkehrsteilnehmer müssen sich mancherorts noch auf Glätte einstellen. Bis zum Abend könnten im höheren Bergland 10 bis 15 Zentimeter Neuschnee dazu kommen. Oberhalb von 800 Metern soll es wegen starkem Wind und Sturmböen auch Schneeverwehungen geben. Im übrigen Land ist für Mittwoch immer wieder Regen angekündigt.

Von Westen her wird es langsam trocken. Die Temperaturen erreichen am Mittwoch null Grad auf der Zollernalb und bis sieben Grad im Breisgau.

Die SWR-Wettervorhersage vom Dienstagabend:

Am Donnerstag wird es nach Nebel verbreitet heiter, die Sonne soll immer wieder zwischen den Wolken durchscheinen. An der Donau kann es wegen des Nebels ganztägig trüb bleiben. Minusgrade an der Donau, in der Rheinebene bis vier Grad. Richtung Wochenende soll es deutlich wärmer werden, in Oberschwaben etwa drei Grad, am Rhein bis zu elf Grad. Am Freitag kann es noch vereinzelt zu Schauern und Glatteis kommen, am Wochenende scheint aber die Sonne und es bleibt weitestgehend trocken.

Der Wintereinbruch am vergangenen Wochenende hatte auf den Straßen in Baden-Württemberg und im Zugverkehr zu erheblichen Problemen geführt. Auf spiegelglatten Straßen kam es zu etlichen Unfällen, die Bahn musste den Verkehr auf einigen Strecken wegen umgestürzter Bäume und zerstörter Oberleitungen einstellen.