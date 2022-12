DWD warnt regional vor starken Regenfällen in BW

Wer noch auf weiße Weihnachten gehofft hat, wird in diesen Jahr wohl enttäuscht. Meteorologen rechnen bis zu den Festtagen mit viel Niederschlag und Sturmböen.

Das Wetter in Baden-Württemberg wird bis zu den Weihnachtstagen ungemütlich werden. Zwar bleibt es wohl bei den milden Temperaturen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat am Donnerstag jedoch für mehrere Regionen im Land eine Unwetterwarnung ausgesprochen. Besonders betroffen sind der Schwarzwald und das Allgäu.

Bis zu 90 Liter pro Quadratmeter im Schwarzwald

Im Schwarzwald rechnet der DWD bis zum 24. Dezember teilweise mit ergiebigem Dauerregen. Vor allem im südlichen Bereich sei mit Niederschlagsmengen mit bis zu 90 Liter pro Quadratmeter zu rechnen. In Staulagen seien auch bis zu 120 Liter pro Quadratmeter möglich.

Im Laufe des Donnerstags ist es in höheren Lagen zunehmend windig geworden. Der DWD rechnet bis zum Abend mit Sturmböen, die Geschwindigkeiten bis zu 85 Kilometer pro Stunde erreichen. Die Warnung vor Sturmböen gilt auch für weitere Teile von Baden-Württemberg - vom Bodensee bis nach Pforzheim, die Ostalb und die hohenloher Region.

Unwetterwarnung gilt auch für das Allgäu

Ungemütlich wird es auch im Allgäu. Hier rechnet der DWD ebenfalls mit Niederschlagsmengen mit bis zu 90 Liter pro Quadratmeter. In Staulagen kann es hier bis zu 140 Liter pro Quadratmeter geben.

Weiße Weihnachten seien daher auch in diesem Jahr nicht zu erwarten, so der DWD. "Wir erwarten grüne Weihnachten in Reinkultur", sagt DWD-Meteorologe Andreas Friedrich. "Wer Schnee sucht, muss in den Alpen hoch hinaus." Immerhin werde es an Heiligabend bei Einbruch der Dunkelheit in fast ganz Baden-Württemberg niederschlagsfrei bleiben.