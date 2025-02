Am Donnerstagmorgen kann es morgens gerade in windgeschützten Tälern örtlich glatt werden. Vormittags gibt es im Osten Sonnenschein und im Westen verdichten sich die Wolken mit ein paar Regentropfen. Die Temperaturen steigen im Laufe des Tages weiter an und liegen am Nachmittag bei Werten zwischen 7 und 15 Grad.