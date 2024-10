So wird am Dienstag das Wetter in Baden-Württemberg

Nach einer nebligen Nacht kann die Temperatur in Tallagen auf bis zu 3 Grad sinken - ansonsten startet der Dienstag mit 10 Grad sowohl in Mannheim als auch am Bodensee. Im Norden Baden-Württembergs hält sich der Nebel auch tagsüber hartnäckig, in südlicheren Gefilden kämpft sich aber immer mehr die Sonne durch. Die Temperaturen im Ländle pendeln sich zwischen 12 und 20 Grad ein bei leichtem Westwind.