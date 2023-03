Nach einer vorwiegend trockenen Nacht gibt es am Mittwochvormittag in Baden-Württemberg viel Niederschlag mit starken Temperaturunterschieden. Deshalb fällt in der Mitte und im Süden des Landes hauptsächlich Regen, während im Norden mit Schneefall gerechnet werden kann. Die Temperaturen steigen im Nachmittag laut Wetterexperte Sven Plöger dann auf Werte zwischen 5 Grad bei Wertheim (Main-Tauber-Kreis) und 14 Grad in Freiburg. Der Wind weht zudem aus südwestlicher Richtung. Viel Regen mit einzelnen Gewittern und starken Windböen wird dann Donnerstag und Freitag auf Baden-Württemberg zukommen.