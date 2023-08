per Mail teilen

Die intensiven Regenfälle sind erstmal vorbei. Nach einem frischen Morgen bei 7 bis 12 Grad wird es am Vormittag vielerorts sonnig. Am Nachmittag kann es Wolken und Schauer geben. Die Temperaturen steigen auf 19 bis 24 Grad. In den nächsten Tagen kehrt allmählich der Sommer nach Baden-Württemberg zurück.