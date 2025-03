Wetter in BW: Sonne, Schleierwolken und Saharastaub

per Mail teilen

Richtiges Frühlingswetter bleibt auch in den nächsten Tagen erhalten. Am Freitag scheint neben lockeren Schleierwolken die Sonne. Dazu gibt es mehr Saharastaub und deswegen erscheint der Himmel etwas blass. Die Temperaturen steigen bei schwachem Wind auf 13 bis 19 Grad, bis 19 Grad zum Beispiel in Heidelberg.