Nach einer kühlen Nacht und frischen Morgentemperaturen zwischen 8 und 16 Grad wird der Freitag in Baden-Württemberg so gut wie überall sonnig und warm. Die Temperaturen steigen auf 26 bis 31 Grad. Ab und an können ein paar Schleierwolken durchziehen und es weht ein schwacher Wind aus südwestlicher Richtung.