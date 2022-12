per Mail teilen

In der Nacht auf Mittwoch fällt im Süden Baden-Württembergs etwas Schnee, örtlich auch gefrierender Regen. Die Tiefstwerte liegen zwischen minus 2 und minus 8 Grad. Tagsüber am Mittwoch muss im Norden und in der Mitte des Landes verbreitet mit Schneefällen gerechnet werden. Im Süden regnet es und es besteht Glatteis- sowie Eisbruchgefahr durch gefrierenden Regen.