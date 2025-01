per Mail teilen

Nach einer knackig kalten Nacht bei Temperaturen zwischen -6 und -11 Grad wird das Wetter am Dienstag wieder sehr sonnig. Das Hoch über Baden-Württemberg beschert uns noch einen weiteren schönen und kalten Wintertag, wobei es auf den Höhen bis 5 Grad geben kann, während die Temperaturen in den Tälern eher bei -2 bis +3 Grad liegen. Ab Mittwoch werden dann wieder mehr Wolken erwartet und in der Osthälfte des Landes womöglich gefrierender Regen.