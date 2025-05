Christi Himmelfahrt ist ein gesetzlicher Feiertag. Viele Menschen nutzen die Chance, um Ausflüge in die Natur zu machen. Spielt das Wetter mit?

An Christi Himmelfahrt sieht man normalerweise viele Menschen auf den Straßen und in der Natur. Der bundesweite Feiertag bietet eine willkommene Gelegenheit für Ausflüge mit Familie oder Freunden. In der Tradition des Vatertags ziehen oft Männergruppen mit einem Bollerwagen und einem Kasten Bier los. Dafür muss das Wetter aber mitmachen.

Bereits am Mittwoch erwartet der Deutsche Wetterdienst punktuell starken Regen. Am Nachmittag kommt es sogar zu Gewittern mit starken Böen, vor allem der Norden des Landes sei stark betroffen. Der Boden wird also für Vatertags-Wanderer feucht sein.

Wetter am Donnerstag zäh für Ausflüge

Laut SWR-Wetterexperte Bernd Madlener wird es am Donnerstag wohl "ziemlich zäh für Ausflüge". Die Temperaturen in Baden-Württemberg liegen zwischen 17 Grad auf der Alb und 24 Grad im Breisgau. Madlener zufolge kann örtlich Regen und starker Wind auftreten, es bleibe aber überwiegend trocken. Vor allem im Bergland kann es stürmische Böen geben. Am schönsten werde es in Südbaden, hier liegen die Temperaturen um die 24 Grad. Vor allem am Nachmittag werde es hier freundlicher, ein klarer Himmel ist aber nicht zu erwarten.

Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr immer in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite.

Voraussichtlich viel Verkehr

Darüber hinaus ist mit stärkerem Verkehrsaufkommen zu rechnen. Auf den klassischen Urlaubsrouten wird viel los sein: Besonders betroffen wird die A7 Ulm Richtung Füssen, der Verlängerung Richtung Innsbruck und auf dem Albaufstieg der A8 sein. Die meisten Reisenden werden voraussichtlich am Mittwoch losfahren, hier treffen dann Berufspendler auf Kurzurlauber. Laut dem ADAC war der Tag vor Christi Himmelfahrt einer der staureichsten Tage des Jahres 2024.

Temperaturen bis zu 30 Grad erwartet

Ende der Woche steigen die Temperaturen dann deutlich an und auch die Sonne lässt sich nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) landesweit immer häufiger blicken. In den tieferen Regionen des Landes werden am Freitag Temperaturen bis zu 29 Grad erwartet. Regen sei keiner in Sicht. "Am Wochenende wird es dann richtig sommerlich", sagte der Sprecher. Am Samstag könne es am Oberrhein bis zu 30 Grad geben. Im Bergland werden Temperaturen von bis zu 26 Grad erwartet. Landesweit bleibe es voraussichtlich trocken. Ändern könnte sich das am Sonntag. Laut DWD nimmt dann das Risiko für einzelne Schauer und Gewitter wieder zu.