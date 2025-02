Vor allem im Bergland Baden-Württembergs ist mit starken Böen und Schnee zu rechnen. In den kommenden Nächten kann sich örtlich Glatteis auf den Straßen bilden.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet heute in den Niederungen Baden-Württembergs Böen mit Geschwindigkeiten von bis zu 60 Kilometer pro Stunde. Auf höheren Gipfeln können die Sturmböen 100 Kilometer pro Stunde erreichen. Dort fällt laut DWD zeitweise auch Neuschnee und es kann glatt werden.

Auf dem Feldberg wurde deswegen am Morgen die Schneekettenpflicht für Lkw verordnet, wie ein Polizeisprecher sagte. Hier erwartet der DWD orkanartige Böen mit Geschwindigkeiten von 110 Kilometer pro Stunde. Im Mittel gebe es Windstärke drei bis vier, erklärte SWR-Wetterexpertin Claudia Kleinert am Dienstagabend.

Donnerstag und Freitag: Glatteis erwartet

Bis zum Nachmittag soll sich die Lage im Schwarzwald und der Alb aber rasch wieder entspannen. In der Nacht zu Donnerstag fällt laut DWD nur in Nordbaden zeitweise Regen. Bei Tiefstwerten zwischen drei und minus vier Grad kann es auf den Straßen glatt werden. Auch am Freitagmorgen kann es glatt werden: Nachts breitet sich Regen aus, in hohen Lagen kann es schneien. Durch Temperaturen mit bis zu minus drei Grad gefriert das Wasser und es wird rutschig.