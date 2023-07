Die Wetteraussichten in Baden-Württemberg zum Wochenbeginn mit Claudia Kleinert. In der Nacht auf Montag ziehen einzelne Schauer und Gewitter über das Land. In der Nacht auf Dienstag drohen teils heftige Gewitter, Dienstag wird es nochmal heiß, bevor es in der Wochenmitte etwas milder wird.