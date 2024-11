Klassisches Hochdruckwetter hüllt Baden-Württemberg weiterhin in Hochnebel, also tief hängenden Wolken. Am Sonntagmorgen wird es vor allem im Norden bis zu 1 Grad kalt, in Freiburg und in der Bodenseeregion liegen die Werte zwischen 5 und 6 Grad. Im Laufe des Vormittags kämpft sich die Sonne vor allem auf den Bergen und in mittleren Höhen durch die Nebelfelder - die Temperaturen liegen zwischen 6 bis 12 Grad.