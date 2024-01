Nach einem frostigen Tag mit viel Sonne wird die Nacht auf Sonntag zunächst noch eisig. Dann wird es aber spürbar milder - zur Wochenmitte schon fast frühlingshaft warm.

Am Wochenende ist es in Baden-Württemberg zunächst trocken und sonnig. In der Nacht auf Sonntag wird es nochmals "sehr winterlich", meint SWR-Wetterexperte Sven Plöger. Die Tiefstwerte liegen bei minus sieben bis minus 13 Grad, in Hochtälern auch mal bis minus 14 Grad. "Also es gilt noch mal das Wort bitterkalt."

Die Wettervorhersage vom Samstagabend:

Am Sonntag wird es wärmer

Am Sonntag fließt dann aber mildere Luft nach Baden-Württemberg: Für den Nachmittag werden Höchstwerte von 1 bis 9 Grad erwartet. Am Sonntagnachmittag kommen neue Wolken hinterher und die Temperaturen steigen am Rhein auf 5 bis 8 Grad.

Zur Wochenmitte bis 15 Grad

In der neuen Woche ändert sich das Wetter bereits wieder: In der Osthälfte des Landes kann es anfangs noch glatt werden. Dann kommt milde Luft mit Sturm auf, der sich am Dienstag wieder beruhigt. Zur Wochenmitte wird es mild, "da gehen die Temperaturen örtlich am Rhein tatsächlich rauf auf Werte bis um 15 Grad", so der Wetterexperte.