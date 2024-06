Am Montag halten sich viele Wolken am Himmel über Baden-Württemberg, am häufigsten kommt die Sonne noch in Oberschwaben heraus. Dazu entstehen einige Schauer, teilweise auch Gewitter. Die Temperaturen steigen auf 20 Grad am Titisee und bis 25 Grad am Rhein. Der Wind weht mäßig und böig aus südwestlicher Richtung.