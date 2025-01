Der Winter ist da - zumindest in weiten Teilen Baden-Württembergs soll es am Donnerstag schneien. Doch das Winterwetter bleibt nicht lange.

In Baden-Württemberg wird am Donnerstag in einigen Regionen Schneefall erwartet. Die Inversionswetterlage, bei der sich kalte Luft unterhalb der warmen Luft befindet, ist in den vergangenen Tagen zu Ende gegangen. Statt ruhigem Wetter mit milder Luft kommen laut den SWR-Wetterexperten jetzt Tiefdruckgebiete und mehr Wind auf das Land zu.

Wetter in BW: Experten erwarten Schnee

Bereits am Donnerstagmorgen zieht eine Kaltfront von Norden her über Baden-Württemberg, so die SWR-Wetterexperten. Im Laufe des Tages wandert diese weiter südlich in Richtung Allgäu und Bodensee. Die Schneefallgrenze sinkt örtlich auf 200 bis 300 Meter, am Bodensee auf etwa 400 Meter.

In den mittleren und höheren Lagen werde einige Zentimeter Neuschnee erwartet, so die Experten weiter. Auf den Straßen kann es glatt werden. Auch am Samstag bleibt es noch kalt, am Sonntag wird es wieder milder.