In Bad Liebenzell Unterhaugstett kämpfen die besten deutschen Faustball-Teams um den Deutschen Meistertitel. Dafür wurde in der Kurstadt extra das Stadion zu einer Arena umgebaut. Für einige Spielerinnen und Spieler ist das gleichzeitig die Generalprobe für die Faustball-WM nächste Woche in Mannheim.