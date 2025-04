Immerhin ein paar Stunden Sonne sagen Meteorologen für den Ostersonntag in Baden-Württemberg voraus. Der Nachmittag dagegen bringt vereinzelt Regenschauer und Gewitter.

Pünktlich zum Ostersonntag zeigt sich die Sonne für ein paar Stunden in Baden-Württemberg, bevor es dann wieder so trüb und kühl wird wie zuvor. Für das Eiersuchen sollte man sich also nicht allzu viel Zeit lassen.

Vereinzelt Gewitter an Ostersonntag

Meteorologen vom Deutschen Wetterdienst (DWD) sagen am Ostersonntag zunächst viel Sonne voraus, im Tagesverlauf ziehen aber von Südwesten Wolken auf und bringen nachfolgend einzelne Schauer und Gewitter. Die Höchstwerte liegen zwischen 16 Grad in Südbaden bis 23 Grad an der Tauber, in Schwarzwaldhochlagen bei 14 Grad.

Ostermontag in BW bewölkt und regnerisch

In der Nacht zum Montag ist es demnach wechselnd bewölkt, vereinzelt regnet es und es wird kalt mit Tiefsttemperaturen zwischen 9 und 2 Grad. Der Ostermontag bringt Wolken. Erneut ziehen Regen oder Regenschauer auf - eventuell auch mal ein Gewitter. Die Höchstwerte liegen laut dem DWD im Bergland um 13, sonst zwischen 15 und 21 Grad.