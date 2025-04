Wer kann, sollte das schöne Wetter in BW in den kommenden Tagen nutzen. Denn: Mit Sonnenschein und Wärme ist zum Start der Osterferien erstmal Schluss.

Grillen, Picknick im Park oder einfach nur in der Sonne liegen - das wird zum Beginn der Osterferien eher ungemütlich. Denn: Nach einem sonnigen Start ins Wochenende wird es erstmal wechselhafter. SWR-Wetterexperte Hartmut Mühlbauer empfiehlt deshalb, die schönen Tage so gut es geht zu nutzen.

Wetterbericht: Bis zu 25 Grad am Samstag erwartet

"Der Samstag wird mit bis zu 25 Grad nahezu traumhaft", prognostiziert Mühlbauer. Fast im ganzen Land werden Temperaturen von 20 Grad und mehr erwartet. In höheren Lagen liegen sie voraussichtlich leicht darunter.

Der Wetterbericht von SWR Aktuell am Freitagabend, 11. April 2025:

Osterferien starten mit wechselhaftem Wetter

Ab Sonntag ist das stabile Hochdruckwetter jedoch erstmal vorbei, es wird deutlich wechselhafter: viele Wolken, Wind, durchziehende Schauer, einzelne Gewitter. Ein bisschen Hoffnung bleibt aber: "Es wird nun nicht jeden Tag durchregnen, uns erwarten vielleicht einige schöne Stunden", so der Experte. Richtig kalt werde es nicht - nur eben ungemütlicher. Am Sonntag sollen die Temperaturen noch zwischen 19 und 22 Grad liegen.

Die Temperaturen bleiben am Montag zum Start der Osterferien ähnlich wie am Sonntag. Am Dienstag erwarten die Meteorologinnen und Meteorologen Werte von 16 bis 21 Grad.

Viel Regen in der Woche vor Ostern in Baden-Württemberg

Von Montag bis Dienstag könnten im Schwarzwald in 24 Stunden bis zu 30 Liter Regen auf den Quadratmeter fallen, so der Deutschen Wetterdienst (DWD). Das Regenwetter zieht sich bis tief in die nächste Woche. Dienstag könnte ganz Baden-Württemberg betroffen sein, der Mittwoch wird in Stuttgart nass. Am Donnerstag vor Ostern könne dann wieder einiges an Regen im Schwarzwald fallen.

Wer zu Beginn der Ferien verreisen will und auf schönes Wetter setzt, muss weit von Baden-Württemberg weg: Chancen auf regenfreies Wetter gibt es laut DWD am östlichen Mittelmeer, wie etwa in der Türkei.

Wetter an Ostern: Noch keine klare Prognose möglich

Ob das Wetter zu Ostern wieder freundlicher wird, ist laut Mühlbauer noch nicht absehbar. "Da ist es einfach noch zu lange hin. Außerdem sind Prognosen bei solch wechselhaftem Wetter schwierig." Ob die Ostereier drinnen oder draußen gesucht werden dürfen, bleibt also erstmal offen.