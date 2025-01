Wetter am Freitag: Viel Nebel, wenig Sonne

Nachdem es am Donnerstag viel Nebel gab, geht es am Freitag ähnlich weiter. Häufig bleibt es neblig und trüb, nur im Bergland kommt die Sonne durch. Die Höchstwerte liegen bei zwischen -2 Grad in Oberschwaben und +4 Grad im Kraichgau. Auch am Wochenende gibt es teils Nebel, teils Sonne bei -1 bis +6 Grad.