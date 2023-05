Der Deutsche Wetterdienst warnte am Montag vor Gewittern mit heftigem Starkregen, Hagel und stürmischen Böen. Mancherorts kam es durch starke Regenfälle zu überfluteten Kellern und Straßen.

Lokale Unwetter haben am Montagnachmittag und -abend in Baden-Württemberg Keller und Unterführungen volllaufen lassen. Größere Unfälle oder Verletzte wurden den Polizeipräsidien im Land zunächst aber nicht gemeldet, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab. Vor allem Feuerwehrleute waren gefragt.

Feuerwehr-Einsätze wegen überfluteter Keller und Unterführungen

In Murrhardt (Rems-Murr-Kreis) sei ein Auto nicht mehr aus einer Unterführung gekommen, in der sich Regenwasser gesammelt habe, sagte ein Polizeisprecher. In ein Haus in Alfdorf (Rems-Murr-Kreis) sei ein Blitz eingeschlagen. Aus Hemsbach (Rhein-Neckar-Kreis) und Rottweil wurden vollgelaufene Keller gemeldet, aus Appenweier (Ortenaukreis) zwei vollgelaufene Unterführungen.

Auch in Pforzheim und dem benachbarten Enzkreis musste die Feuerwehr zu zahlreichen Einsätzen ausrücken. Auf Grund überlasteter Abwassernetze liefen mehrere Keller voll. Straßen waren teilweise überschwemmt und für Fahrzeuge nicht passierbar. Zu Überschwemmungen kam es auch im Stadtgebiet von Göppingen. Auf der A81 von Stuttgart Richtung Bodensee gab es eine Warnung vor Aquaplaning. Der starke Regen war den Angaben zufolge örtlich begrenzt. Sprecher der Polizeipräsidien Ravensburg, Stuttgart und Ulm etwa sagten, dort habe es überhaupt keine Vorfälle gegeben.

Blitzeinschlag im Stellwerk - zeitweise kein Zugverkehr im Bereich Tübingen

Auch die Region um Tübingen war am Montag vom Gewitter betroffen: In einem Stellwerk der Ammertalbahn schlug am Nachmittag ein Blitz ein. Laut dem Landratsamt fuhren im Bereich Tübingen für mehrere Stunden keine Züge. Auch die Signale an der Strecke sowie der Bahnübergang am Schleifmühleweg in Tübingen und das Fahrgastinformationssystem waren betroffen. Mittlerweile rollt der Zugverkehr jedoch wieder.

Deutscher Wetterdienst warnte zeitweise vor extremen Gewittern

Am frühen Nachmittag hatte es eine amtliche Unwetterwarnung des DWD für den gesamten Regierungsbezirk Freiburg gegeben. Wenig später gab das baden-württembergische Innenministerium eine Unwetterwarnung für das gesamte Land aus. Es bestand die Gefahr von schweren Gewittern, mit örtlichen Überflutungen und erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Derzeit gibt es noch vom DWD eine amtlichen Unwetterwarnung für schwere Gewitter (Stufe 3 von 4) für die Regierungsbezirke Stuttgart und Karlsruhe.

Bis zu den Gewittern blieb der Himmel über Baden-Württemberg bewölkt, vereinzelt gab es Regenschauer. Die Höchsttemperaturen am Montag erreichten bis zu 29 Grad. Der Wind wehte schwach aus nordwestlicher Richtung.

Gewitter und Schauer auch in der Nacht

In der Nacht zum und am Dienstag soll es vor allem im Süden und Südosten von Baden-Württemberg weiter zu Schauern und Gewittern kommen. Bis zum Dienstagnachmittag lassen diese laut DWD im Norden und Nordwesten allmählich nach. Am Dienstag wird es demnach deutlich kühler - bis zu 17 Grad im Bergland und bis zu 23 Grad am Rhein werden laut Vorhersage erreicht.

Bereits am Sonntag haben schwere Gewitter und extreme Regenfälle Überschwemmungen in mehreren Regionen Baden-Württembergs ausgelöst. Betroffen waren unter anderem die Landkreise Emmendingen, Breisgau-Hochschwarzwald und Tuttlingen.