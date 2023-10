Wetter in BW: Auf sonniges Wochenende folgen Wolken und Regen

per Mail teilen

Am Wochenende war das Wetter in Baden-Württemberg noch einmal mild und sonnig. Ab Montag ziehen laut dem Deutschen Wetterdienst vermehrt Regenwolken auf.

Nach einem milden und teils sonnigen Sonntag müssen sich die Menschen in Baden-Württemberg in der kommenden Woche auf Wolken und Regen einstellen. Laut Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) soll es nach einem weitestgehend trockenen Sonntag am Montag zunächst auch noch meist heiter sein. Aber im weiteren Tagesverlauf soll es dann im Westen von Baden-Württemberg örtlich leicht regnen.

Regen nimmt ab Montag zu

Am Dienstag wird es laut DWD stark bewölkt bis bedeckt, mit durchziehendem und verbreitetem Regen. Für den Mittwoch rechnet der DWD mit vielen Wolken und verbreitetem Regen. Die Temperaturen sollen in den nächsten Tagen - je nach Region - im Laufe des Tages 10 bis 17 Grad erreichen.

Der Wetterbericht von Sonntagabend mit Sven Plöger zum Nachschauen:

Statistisch betrachtet war es im ersten Oktoberdrittel (Stand 11. Oktober) bei einer Abweichung von 2,4 bis 3,6 Grad über der Norm deutlich wärmer als gewöhnlich. Erst am vergangenen Wochenende fielen die Temperaturen in der Nacht auf deutlich unter zehn Grad.

Temperaturrekord Mitte Oktober geknackt

Vor dem Temperaturabfall wurde sogar ein Rekord geknackt: Am Freitag, 13. Oktober waren in Rheinfelden (Kreis Lörrach) und Müllheim (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) mit 30,1 Grad die bislang höchsten Temperaturen der zweiten Oktoberdekade seit Beginn der Wetteraufzeichnungen 1881 gemessen worden.