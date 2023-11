per Mail teilen

Das Wetter in dieser baden-württembergischen Herbstferienwoche wird abwechslungsreich mit einem Mix aus Regen, Sonne, Sturm und Nebel - ganz normal für die Jahreszeit.

An Allerheiligen ist das schaurige Wetter der vergangenen Tage zunächst vorbei: Der Mittwoch startet laut Deutschem Wetterdienst (DWD) verbreitet mit viel Sonne. Vor allem die Badener bekommen am Abend allerdings wieder Regen von Westen ab. Mit Temperaturen zwischen 12 und 17 Grad werde der Tag schon sehr mild, aber nicht ungewöhnlich mild, heißt es.

Anders als der Oktober, der mit 12,2 Grad der drittwärmste Oktober seit 1881 war. Den wärmsten Oktober gab es im vergangenen Jahr mit 12,7 Grad. Zum Vergleich: Der vieljährige Mittelwert in der international gültigen Referenzperiode 1961 bis 1990 liegt in dem Monat bei 8,7 Grad.

Die restliche Herbstferien-Woche hat wettermäßig viele Facetten. Mal wird es sonnig, mal neblig, dann wieder stürmisch und auch nass. Doch das alles bewegt sich in einem für die Jahreszeit normalen Rahmen, sagt ein Sprecher des DWD.

DWD: "Tiefs geben sich Klinke in die Hand"

"Ab Donnerstag wird es spannend", so der Sprecher, denn: "Die Tiefs geben sich förmlich die Klinke in die Hand". Ein Orkantief südlich von Irland lässt es bis nach Baden-Württemberg ordentlich pfeifen.

Stürmische Böen von etwa 70 Stundenkilometern gibt es den Angaben zufolge bis in die Niederungen, im Bergland wehen Sturmböen von bis zu 85 Stundenkilometern. Auf dem Feldberg oder auf der Hornisgrinde im Schwarzwald kann es orkanartige Böen mit bis zu 115 Stundenkilometern geben.

Regnerisches Wochenende in BW

Übers Wochenende regnet es immer wieder - am meisten im Schwarzwald, auf der Ostalb und im Allgäu. "Dort wird es zu Dauerregen kommen", so der DWD-Sprecher. Die Regenmengen könnten bis in den Unwetterbereich ragen. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 9 und 12 Grad.

In der Nacht auf Samstag kann es gebietsweise Frost in Bodennähe geben. Nur weiß wird es laut DWD vermutlich in den Herbstferien noch nicht: Anzeichen für Schneefall oberhalb von 1.000 Metern gibt es wohl erst für kommende Woche.