In der Nacht kommt es zu lokalen Regenschauern, oberhalb 300 Meter sind Schneeschauer möglich. Bei Tiefstwerten zwischen plus drei und minus zwei Grad kann es im Schwarzwald, auf der Alb und im Allgäu glatt werden. Am Freitag bilden sich anfangs einzelne Schnee- oder Schneeregenschauer. Am Nachmittag wird es trockener, gelegentlich scheint die Sonne. Bei böig-kaltem Westwind erreichen die Temperaturen höchstens null bis sechs Grad am Rhein.