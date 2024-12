Gestern hat rein meteorologisch der Winter angefangen. Passend dazu war die Nacht kalt - aber Schnee ist nicht in Sicht. Heute hängen viele Wolken am Himmel und es regnet immer wieder. Nur von der Schwäbischen Alb bis zum Bodensee kommt am Vormittag vereinzelt die Sonne heraus. Am Nachmittag beginnt es allerdings auch dort zu regnen. Die Temperaturen steigen wieder an: Bis zu 13 Grad sind in Freiburg möglich, weiter im Norden von Baden-Württemberg steigen sie auf bis zu 10 Grad.