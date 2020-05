per Mail teilen

Der Wind in Baden-Württemberg legt am Sonntag wieder ordentlich zu. Für

Teile des Schwarzwalds besteht laut Deutschem Wetterdienst sogar eine Unwetterwarnung. Doch es wird auch wieder schön sonnig.

Im Schwarzwald könnten am Sonntag laut Wettervorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) Windgeschwindigkeiten von bis zu 120 Kilometern pro Stunde erreicht werden. Im ganzen Land müsse man sich auf Sturmböen mit rund 80 Kilometern pro Stunde, im Bergland auch auf schwere Sturmböen einstellen.

Die Meteorologen warnen vor herabfallenden Gegenständen. Am stürmischsten werde es am späten Sonntagachmittag oder frühen Abend, sagte der DWD-Meterologe Kai-Uwe Nerding. Im Laufe der Nacht nehme der Wind dann deutlich ab. Nach Mitternacht werde nur noch für das Bergland Sturm erwartet.

Trotz des Windes wird es nicht allzu ungemütlich im Land. Bei milden Temperaturen zwischen 9 Grad im Bergland und bis zu 17 Grad im Breisgau soll es am Sonntagnachmittag überwiegend trocken, im Süden möglicherweise auch sonnig werden.

Bis 19 Grad am Montag in Baden-Württemberg erwartet

"Am Montag geht es ruhiger weiter", sagte Nerding. Bereits in der Nacht setze Regen ein, der allerdings bis Montagmittag wieder abklinge. Der Südhälfte Baden-Württembergs stehe dann ein freundlicher Sonnen-Wolken-Mix bevor. Für Menschen im Norden bleibe es weiter grau, vom Mittag an dafür ebenfalls trocken. Dazu werden teils frühlingshafte Temperaturen zwischen 10 und 15 Grad im Norden und bis zu 19 Grad im Süden erwartet. Danach gehe es vermutlich wechselhaft weiter.