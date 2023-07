per Mail teilen

Hohe UV-Strahlung und eine Unwetterwarnung: Es ist heiß am Wochenende in BW. Besonders Kleinkinder, chronisch Kranke und Alte sollten sich schützen, warnt Gesundheitsminister Lucha.

Am Sonntag müssen sich die Menschen in Baden-Württemberg auf hohe Temperaturen und intensive Sonnenbelastung einstellen. Mit bis zu 37 Grad kann es den bisher heißesten Tag des Jahres geben, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Bereits für Samstag hatte der DWD eine landesweite Hitzewarnung ausgesprochen und die Temperatur erreichte den Höchstwert von 34,8 Grad in Waghäusel im Kreis Karlsruhe. Besonders sollte man sich vor UV-Strahlung schützen.

Der Sonntag soll der bislang heißeste Tag des Jahres werden. So bereitet sich BW auf die Hitze vor:

Minister Lucha: Durch Hitze erhöhtes Risiko für Säuglinge, kleine Kinder und Alte

Baden-Württembergs Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) hatte angesichts der Vorhersagen vor den gesundheitlichen Risiken der Hitze gewarnt und zu Vorsichtsmaßnahmen geraten. Ein erhöhtes Gesundheitsrisiko bestehe für Säuglinge und kleine Kinder, Menschen mit Behinderungen oder chronischen Erkrankungen sowie für ältere und pflegebedürftige Menschen.

Außergewöhnlich hohe Temperaturen auf dem Feldberg

Am heutigen Sonntag soll es Temperaturen bis zu 37 Grad geben. Möglich seien diese Temperaturen unter anderem bei Rheinstetten oder Waghäusel im Kreis Karlsruhe. Selbst an der Spitze des Feldberges im Schwarzwald kann es laut DWD am Sonntag 24 Grad warm werden.

Besonders dort soll man sich vor der Sonne und gesundheitsgefährdender UV-Strahlung in Acht nehmen. Davor warnt auch SWR-Wetterexperte Michael Kögel: "Gerade weil dort ein kühler, erfrischender Wind weht, unterschätzt man leicht die Wirkung der Sonne."

Schauer und Gewitter über dem Bergland möglich

Ab Mittag ziehen von Westen örtlich Quellwolken auf, gegen frühen Abend kann es zu Schauern und Gewittern mit Starkregen, Hagel und Orkanböen kommen. Daher gelten für den Ortenau-Kreis, den Kreis Emmendingen und die Region Freiburg Unwetterwarnungen.

Am Montagmorgen bleibt es anfangs wechselnd bewölkt und die Schauer und Gewitter ziehen nach Osten ab. Mittags kann es auf und südlich von der Alb zu Gewittern kommen. Nachmittags scheint zunehmend die Sonne mit Höchstwerten von 27 bis 30 Grad.

Mehr Infos zum Wetter gibt es im Wetterbericht aus den SWR Aktuell Fernsehnachrichten von Samstagabend zum Nachschauen:

Normaler Hochsommer - keine "Hitzewelle"

Wie der DWD empfiehlt Kögel Schatten, Sonnencreme und Sonnenbrille - auf dem Feldberg wie auch anderswo im Land. "Wenn weniger Wolken am Himmel sind, steigt auch die Sonnenbrandgefahr."

Außergewöhnlich sei die Lage aber nicht: "Ein paar Tage 30 Grad im Juli sind noch keine Hitzewelle", beruhigt der Experte. "Das ist im Hochsommer normal." Dennoch sollte man vorsichtig sein und sich wettergemäß verhalten, zum Beispiel mehr trinken und sich weniger anstrengen. "Jeder nimmt heiße Tage unterschiedlich wahr."

Dienstag wird es etwas kühler

Entspannung ist laut SWR-Wetterexperte Kögel frühstens im Laufe der nächsten Woche in Sicht. Nach einer vielerorts weiteren "tropischen Nacht" zum Montag mit teils heftigen Gewittern soll die Hitze aber auch im Laufe des Tages andauern. Erst ab Dienstag könne wieder "ganz allmählich" etwas Abkühlung eintreten. Bis dahin rät SWR-Wettermann Kögel: "Wenn man aufpasst, darf man das schöne Sommerwetter auch einfach genießen."