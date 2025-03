per Mail teilen

Erst frühlingshaft warm und viel Sonne, jetzt wieder bewölkt und regnerisch. Die derzeitigen Wetterwechsel sind aber gar nicht so ungewöhnlich. Der Frühling kommt nach und nach.

Nach dem sonnigen Wochenende ist es mit dem milden Frühlingswetter aktuell erst einmal wieder vorbei. In dieser Woche ist es in Baden-Württemberg grau, trüb und nass - mit Temperaturen von maximal 10 Grad.

Die nächsten Tage geht es so weiter. Es bleibe im Land regnerisch und werde nicht wirklich wärmer, so SWR-Wetterexperte Gernot Schütz. Auch für das kommende Wochenende sagt er Regen voraus, wenn auch nicht mehr ganz so viel wie noch unter der Woche. Im Lauf der nächsten Woche soll es dann aber wieder freundlicher werden.

Der Wetterbericht aus der SWR Aktuell-Sendung vom Dienstagabend:

Die Natur braucht Regen im Frühling

Insgesamt sei die aktuelle Regenmenge aber gar nicht so viel, erklärt Wetterfachmann Schütz. Der Februar und der bisherige März seien sehr trocken gewesen. Gerade im Frühling, wenn alles zu blühen beginnt, sei aber Regen dringend notwendig.

Für die Natur ist es super, dass es regnet.

Wann wird es richtig Frühling?

Das derzeit wechselhafte Wetter zeigt, dass der Frühling nicht auf einmal da ist und bleibt. "Es kann immer wieder kleine Kälteeinbrüche so wie jetzt geben", sagt Gernot Schütz. Der Frühling komme eben immer in Etappen. Auch wenn es wieder wärmer werde, seien Rückschläge jederzeit möglich.

Die gute Nachricht ist aber: In den nächsten Wochen wird es insgesamt immer wärmer. Ab Mittwoch kommender Woche seien wieder Höchsttemperaturen zwischen 15 und 18 Grad möglich, so der Wetterfachmann. Das ist auf jeden Fall frühlingshaft.

Meteorologisch oder kalendarisch? Frühlingsanfang kurz erklärt! Der meteorologische Frühlingsanfang fällt immer auf den 1. März. Das liegt daran, dass die Wetterexperten die vier Jahreszeiten Frühling, Sommer, Herbst und Winter immer in volle Monate einteilen. Der Frühling umfasst die Zeit vom 1. März bis zum 31. Mai.



Der kalendarische Frühlingsanfang ist hingegen vom Stand der Sonne abhängig und fällt immer auf den Tag der sogenannten Tag-und-Nachtgleiche, also wenn Tag und Nacht nach dem Winter wieder gleich lang sind. Dieser Tag kann wechseln. Er fällt 2025 auf den 20. März.

Wetterwechsel völlig normal

Nach dem es schon ziemlich warm war, es jetzt wieder nass und ungemütlich ist, gibt es also bald auch wieder schöneres Wetter. Typisches Aprilwetter also schon im März? "Das ist Quatsch", sagt Gernot Schütz. Wechselhaftes Wetter könne es immer geben - egal ob im März, April, August oder Oktober.