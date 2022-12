Extreme Kälte in Baden-Württemberg: Verkehrsunfälle und überfüllte Notaufnahme

Der für Baden-Württemberg angekündigte überfrierende Regen hat vor allem in Südbaden und Oberschwaben bereits zu Verkehrsunfällen geführt. Das teilte die Polizei dem SWR mit.

Auf den glatten Straßen kamen heute Morgen in Baden-Württemberg mehrere Autofahrer ins Rutschen und landeten im Graben oder prallten auf Mauern. Dabei blieb es laut Polizeidienststellen aber bei Leichtverletzten und Blechschäden. Dennoch meldet das Klinikum Freiburg bereits eine Überlastung der Notaufnahme. Auch Fußgänger und Radfahrer sollten sehr vorsichtig sein, weil sich vielerorts auch die Gehwege in Rutschbahnen verwandelt haben.

Niederschläge haben sich inzwischen auch in Baden-Baden, dem Nordschwarzwald und im Kraichgau ausgebreitet. Überall dort, wo der Regen anhält, könnte die Eisschicht so dick werden, dass auch Stromleitungen und Bäume in Mitleidenschaft gezogen werden. Es besteht Gefahr durch Astbruch. Im Norden von Baden-Württemberg muss außerdem mit Schneefällen gerechnet werden. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor dickem Glatteis in Teilen des Landes. Verkehrsbehinderungen seien zu erwarten. Es bleibt draußen ungemütlich, so der Wetterdienst.

Schnee, Regen und kalte Temperaturen haben am Mittwochmorgen für glatte Straßen wie hier auf der B27 bei Rottweil gesorgt. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Silas Stein

Freiburger Notaufnahme überlastet

Wegen zahlreicher Unfälle durch Glatteis ist die Notaufnahme des Universitätsklinikums Freiburg derzeit überlastet. Auf SWR-Nachfrage hieß es, dass aktuell rund 75 Patientinnen und Patienten mit Verletzungen in Zusammenhang mit der Glätte behandelt würden, etwa Knochenbrüche und Kopfprellungen.

Wer nicht unbedingt raus muss, sollte besser Zuhause bleiben, so die Polizei in Freiburg. Die Gefahr, auf dem Glatteis auszurutschen, sei derzeit für Fußgänger und Radfahrer am größten. Auch der Weihnachtsmarkt in Freiburg reagiert auf die glatten Wege und Straßen. Am Mittwoch werden die Stände erst um 14 Uhr öffnen, teilte die Veranstalterin mit.

Großraum Karlsruhe: Mehr als ein Dutzend Unfälle in Gaggenau

In Gaggenau (Kreis Rastatt) ist es laut Polizei zu mehr als einem Dutzend Unfällen auf den glatten Straßen gekommen. Ein Fahrzeug fuhr gegen eine Mauer, ein weiterer Wagen überschlug sich. Beide Fahrer wurden laut Polizei leicht verletzt. Die Straße zwischen Gaggenau und dem Ortsteil Michelbach war zeitweise gesperrt. In Baden-Baden rutschte ein Räumfahrzeug gegen ein parkendes Auto. Im Bereich des Polizeipräsidiums Pforzheim wurden seit dem Morgen etwa 20 Unfälle wegen Glätte gemeldet. Auch hier verliefen die meisten Unfälle laut Polizei aber glimpflich. In Karlsruhe und Umgebung war die Lage auf den Straßen dagegen am früheren Morgen noch ruhig. Erst kurz nach 9 Uhr setzte leichter Schneefall ein.

In den südlichen Landesteilen fiel am Mittwochvormittag Schnee - wie hier am Schloss in Karlsruhe. SWR

Räumfahrzeuge auf Autobahnen 7 und 8

Der Bauhof in Aalen teilt mit, dass alle Räumfahrzeuge auf den Straßen seien und auch die Räumdienste der Autobahnmeisterei Ulm einsatzbereit sind. Schon in der Nacht und am Morgen waren Fahrzeuge der Autobahnmeistereien auf der A7 und der A8 unterwegs, haben Fahrbahnen von Schnee befreit und Feuchtsalz gestreut.

Kleinere Unfälle in Oberschwaben

Laut Polizei Ravensburg haben sich am Morgen in Oberschwaben sechs kleine, witterungsbedingte Unfälle ereignet. In Bodnegg und Wolpertswende (beides Kreis Ravensburg) sei jeweils ein Fahrzeug im Graben gelandet, nachdem es gerutscht oder ins Schleudern gekommen war. Die Straßen in Oberschwaben, im Allgäu und am Bodensee seien teilweise spiegelglatt durch gefrierenden Regen. Auch dort wäre der Winterdienst im Einsatz.

Wetterextreme? Woher die Kälte im Dezember kommt

Woher die Kälte kommt, erklärte am Montag SWR-Wetterexperte Michael Kost: "Derzeit haben wir im Norden sowohl ein Hochdruckgebiet über Island als auch ein Tiefdruckgebiet über dem Baltikum, die gemeinsam kalte Luft aus der Polarregion zu uns befördern." Das könne man sich vorstellen wie ein Triebwerk, das die kalte Luft von Norden nach Süden schaufle - wobei sich ein Tiefdruckgebiet stets gegen den Uhrzeigersinn und ein Hochdruckgebiet stets im Uhrzeigersinn bewege.

"Die extremen Tiefstwerte von zum Beispiel minus 19 Grad werden dabei vorerst auch weiterhin nur an den bekannten 'Kälte-Hotspots' erreicht", sagte Kost. Das seien Senken in der Landschaft, in welche sich "Seen" aus absteigender kalter Luft bildeten. Im Durchschnitt würden örtlich eher Werte von minus zehn bis minus vier Grad Celsius erreicht.