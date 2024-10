So wird am Mittwoch das Wetter in Baden-Württemberg

Der Mittwoch in Baden-Württemberg startet kühl und teils neblig bei Temperaturen von 6 bis 12 Grad. Am Vormittag kommt die Sonne vor allem in Württemberg raus und lässt das Thermometer auf bis zu 21 Grad steigen. Über Baden schieben sich dagegen wieder Wolken übers Land und bringen Regen am Nachmittag - die Höchstwerte hier 17 bis 20 Grad.