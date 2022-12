Extreme Kälte in Baden-Württemberg: Bis zu minus 17 Grad erwartet

Laut dem Deutschen Wetterdienst wird es zum Wochenbeginn extrem kalt in Baden-Württemberg. Verkehrsteilnehmer müssen sich auf glatte Straßen, Schnee und Nebel einstellen.

Zum Wochenstart in Baden-Württemberg ist es bitterkalt und frostig. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) gibt es am Montag und in der Nacht zum Dienstag landesweit leichten und mäßigen Dauerfrost. Im südlichen Schwarzwald, auf der Alb und in Teilen Oberschwabens wird dieser auch strenger mit Temperaturen bis minus 17 Grad Celsius. Örtlich sei am Montag schon mit Glätte durch Reif, überfrierende Nässe oder Schnee und Nebel zu rechnen.

Erst am Mittwoch wird es ein bisschen wärmer

Im Verlauf der Woche sollen die Temperaturen tagsüber nur am Mittwoch über null Grad steigen, sagte ein Sprecher des DWD am Montag. Bereits in der Nacht zum Montag war es im Südwesten eiskalt: In Leutkirch im Allgäu (Landkreis Ravensburg) wurden den Angaben des Sprechers zufolge minus 19 Grad gemessen. In Meßstetten (Zollernalbkreis) waren es minus 17 Grad, in Geisingen (Landkreis Tuttlingen), Pfullendorf (Landkreis Sigmaringen) und Villingen-Schwenningen fielen die Temperaturen auf minus 16 Grad.

Lucha warnt vor Gefahr für Obdachlose

Angesichts der kalten Temperaturen appellierte der baden-württembergische Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) laut einer Mitteilung an die Bürgerinnen und Bürger von Baden-Württemberg, wachsam zu sein und Menschen in Not zu helfen. "Für Obdachlose können kalte Nächte lebensgefährlich sein", so Lucha. Deshalb sollten Bürgerinnen und Bürger nicht wegzuschauen, wenn sie im Winter auf einen Menschen in Not treffen. "Wer sich nicht sicher ist, ob eine Notsituation vorliegt, sollte dennoch nicht davor zurückschrecken, die 112 zu wählen. Ein Notruf kann Leben retten", so der Sozialminister.

Woher die Kälte kommt

Woher die Kälte kommt, kann SWR-Wetterexperte Michael Kost erklären: "Derzeit haben wir im Norden sowohl ein Hochdruckgebiet über Island als auch ein Tiefdruckgebiet über dem Baltikum, die gemeinsam kalte Luft aus der Polarregion zu uns befördern." Das könne man sich vorstellen wie Triebwerk, das die kalte Luft von Norden nach Süden schaufle - wobei sich ein Tiefdruckgebiet stets gegen den Uhrzeigersinn und ein Hochdruckgebiete stets im Uhrzeigersinn bewege.

"Die extremen Tiefstwerte von zum Beispiel minus 19 Grad werden dabei vorerst auch weiterhin nur an den bekannten "Kälte-Hotspots" erreicht", sagt Kost. Das seien Senken in der Landschaft, in welche sich "Seen" aus absteigender kalter Luft bildeten. Im Durchschnitt würden örtlich eher Werte von minus zehn bis minus vier Grad Celsius erreicht.

Eine außergewöhnliche Wetterlage?

"Dass die aktuelle Kältewelle trotzdem von vielen als so extrem wahrgenommen wird, hängt auch damit zusammen, dass sich unsere Körper erst an die neuen Temperaturen akklimatisieren müssen", sagt Kost. Außergewöhnlich sei sie jedoch in der Hinsicht, dass derart starke Kaltwetterlagen in Baden-Württemberg nur selten vor Weihnachten erreicht würden.

Extreme Kältewellen wie die vom Februar 2012, als die Temperaturen in Baden-Württemberg für zwei Wochen unter minus 20 Grad sanken, kämen zwar immer wieder vor - selten jedoch schon Mitte Dezember. Für gewöhnlich hielten sie auch länger an. Doch nicht dieses Mal: "Schon ab Mittwoch wird das Wetter voraussichtlich milder und auch ein wenig niederschlagsreicher", sagt der SWR-Wetterexperte. Je nach Höhenlage falle der Niederschlag als Schnee oder Regen. "Im Straßenverkehr könnte es dann gefährlich werden. Der Boden ist schon jetzt sehr kalt - wenn es darauf regnet, gefriert der Niederschlag in kürzester Zeit und es wird sehr glatt", so Kost.