Am Montagmorgen kann es in Baden örtlich gefrierenden Regen mit Glättegefahr geben. Sonst ist es zunächst oft trocken mit Wolkenfeldern und Auflockerungen. Zum Nachmittag und Abend breitet sich von West nach Ost neuer Regen aus. Die Temperaturen erreichen höchstens 4 Grad bis 7 Grad. Am Dienstag gibt es viele Wolken und häufig Regen bei wenig geänderten Temperaturen. Auch am Mittwoch bleibt es wechselhaft.