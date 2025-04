In den kommenden Tagen ziehen über Europa immer wieder Tiefs. An Baden-Württemberg bleiben diese jedoch nicht hängen, streifen maximal den Norden des Bundeslandes. Am Freitag macht sich das Tiefdruckgebiet nur mit erhöhten Temperaturen bemerkbar, in Stuttgart soll es zu Höchstwerten von bis zu 14 Grad kommen. Das hält jedoch nicht lange: Am Wochenende erreicht eine Kaltfront Baden-Württemberg.