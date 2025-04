per Mail teilen

Am Mittwochmorgen ist es erst noch einmal frisch, vor allem in den Hochtälern geht es runter bis auf 4 Grad - während der Rhein-Neckar-Kreis mit 8 Grad in den Tag startet. Den ganzen Tag über gibt es dann Sonne satt und die Temperaturen steigen auf 23 auf der Schwäbischen Alb bis 27 Grad im Westen von Baden-Württemberg.