Viel Sonnenschein am Freitag

Der Freitag startet in Baden-Württemberg mit viel Sonnenschein. Am Nachmittag setzt sich dieser Trend fort. Mit einer Ausnahme: Vom Hochschwarzwald bis zur Baar können sich vereinzelt Gewitterwolken bilden. Die Temperaturen steigen auf 20 Grad bis 25 Grad, in höheren Lagen sind es 19 Grad.